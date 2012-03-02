В. Исаева проинспектировала работу с обращениями граждан в администрацию

Как сообщает пресс-служба администрации, если в 2008 году 5% писем отнаселения могли оставаться без ответа, а 20% рассматривались снарушением сроков, то сегодня эти цифры практически сведены к нулю.

В феврале на имя Главы города поступило 262 обращения. Самымиактуальными по-прежнему остаются для тагильчан вопросы коммунальногохозяйства (39%) и улучшения жилищных условий (25,8%).

Как правило, вопросы мэр берет под свой личный контроль. Так, в феврале водной из тагильских организаций после соответствующего сигнала состороны граждан была полностью погашена задолженность по заработнойплате, в другом учреждении отменен приказ руководителя о сокращениисотрудников коллектива и в полном размере произведены выплаты.

Для оперативного решения проблем граждан впервые в этом году проводятсятематические «горячие телефонные линии», в феврале состоялось 8 такихмероприятий. Обратиться к главе города тагильчане могут и во время прямых эфиров нарадио и телевидении. Интернет в качестве способа обратной связипресс-службой не указан, хотя на официальном сайте ntagil.org естьинтернет-приемная.