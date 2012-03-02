В Нижнем Тагиле появилась новая общественная организация по защите животных

«Зоомир» - это не название нового зоомагазина, это общественная организация, открывшаяся в Нижнем Тагиле на днях. Она объединила добровольцев, готовых помогать бездомным и отказным животным.

Инициативная группа ставит перед собой много общественно важных задач и далеко идущих планов. Основными из них являются: помощь тагильским приютам, больным животным, снижение численности бездомных зверей путем стерилизации, борьба с жестоким обращением и поиск пропавших животных. Кроме этого, разрабатывается целая программа стерилизации бездомных собак и кошек.

Сейчас у нас есть много партнеров среди фирм Нижнего Тагилаи просто неравнодушных жителей города, но пока нет спонсора, поэтому мы ограничены в средствах. При этом мы надеемся защитить проект по стерилизации животных и получить грант от города и, возможно, спонсорскую помощь от крупных предприятий. Пока мы нарабатываем базу для работы, в которую входят инициативные люди, «обрастаем» полезными знакомствами в области ветеринарии и рекламы рассказывает председатель организации Мария Лисина.

По ее словам, очень важно донести до людей ту мысль, что они так или иначе ответственны за животных. Необходимо, чтобы люди поняли, насколько зверюшки нуждаются в помощи.

В состав организации вошли и представители молодежных организаций «Молодая Гвардия» и «Первые». Добавим, что представители упомянутых общественных структур не так давно объединились в молодежное движение «Ассоциация инициативной молодежи». Данные организации объединяет неравнодушие к проблемам города и желание эти проблемы решать.

Мы планируем оказывать помощь Нижнетагильскому приюту животных. Пока мы помогали только проведением 3 выставок бездомных животных. На них более ста тагильчан обрели новых домашних любимцев. Но мы не останавливаемся на достигнутом: будут еще проходить выставки, а также мы планируем оплачивать коммунальные счета приюта, ведь, насколько мы знаем, для них это большая проблема отмечает Мария.

Она рассказывает, что неравнодушные жители города оставляют много пожертвований на нужды животных. Оказать всяческую материальную, информационную, ветеринарную и другую помощь могут все желающие. Связаться с «Зоомиром» можно по телефонам 424-904 и 8 912 27 27 921.