В Нижнем Тагиле снег убирают 24 единицы техники
Минувшей ночью тагильские дороги от снега очищали 16 единиц техники. Сегодня днем на улицы должны выехать 24 единицы, сообщили TagilCity.ru в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
Очищают тагильские дороги грейдеры, комбинированные дорожные иполивочные машины. КДМ, помимо уборки снега, посыпают улицыпесчано-солевой смесью. Убранный снег отвозят в специально отведенные,санкционированные свалки. В городе их три – по улицам Решетникова,Балакинской и Носова.
Уборка снега идет во всех районах, сообщили в МКУ «Служба заказчикагородского хозяйства». Приоритет отдается дорогам с интенсивнымдвижением, подъемам, пешеходным переходам, территориям остановокобщественного транспорта.
Проезжающие по дорогам грейдеры заваливают снегом парковки, так чтоостановиться на них бывает сложно, говорят тагильские автолюбители. Вмуниципальной службе на это отвечают, что уборку парковок организуетруководство магазинов и предприятий, за которыми они закреплены, дажеесли снег на них – с «муниципальной» территории.
Фото ntagil.org
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