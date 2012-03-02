В Нижнем Тагиле снег убирают 24 единицы техники

Очищают тагильские дороги грейдеры, комбинированные дорожные иполивочные машины. КДМ, помимо уборки снега, посыпают улицыпесчано-солевой смесью. Убранный снег отвозят в специально отведенные,санкционированные свалки. В городе их три – по улицам Решетникова,Балакинской и Носова.

Проезжающие по дорогам грейдеры заваливают снегом парковки, так чтоостановиться на них бывает сложно, говорят тагильские автолюбители. Вмуниципальной службе на это отвечают, что уборку парковок организуетруководство магазинов и предприятий, за которыми они закреплены, дажеесли снег на них – с «муниципальной» территории.