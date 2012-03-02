В Нижнетагильском парке имени Бондина расконсервируют аттракционы
2 марта 2012, 16:18Общество
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Подготовка к летнему сезону в парке имени Бондина началась с наступлением весны. Исправно отработав все зимние праздники, коллектив парка ушел в кратковременный отпуск.
За период с 1 по 16 марта будет демонтирована новогодняя елка (наверное она последняя из еще не разобранных городских новогодних елок), ледовый корт (по словам сотрудников парка, после наступления потепления на катке остались большие проплешины) и будут расконсервированы аттракционы парка Бондина.
Но это не значит, что парк не будет работать для посетителей. У нас, как и прежде, работают частные аттракционы, будет устроен праздничный концерт, кроме того, 4 марта пройдет игровая программа рассказывают сотрудники парка.
Ожидая начала работы аттракционов, можно заняться чем-то другим. Например, купить билеты в театр сатиры.
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