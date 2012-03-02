В Нижнетагильском парке имени Бондина расконсервируют аттракционы

За период с 1 по 16 марта будет демонтирована новогодняя елка (наверное она последняя из еще не разобранных городских новогодних елок), ледовый корт (по словам сотрудников парка, после наступления потепления на катке остались большие проплешины) и будут расконсервированы аттракционы парка Бондина.

Но это не значит, что парк не будет работать для посетителей. У нас, как и прежде, работают частные аттракционы, будет устроен праздничный концерт, кроме того, 4 марта пройдет игровая программа рассказывают сотрудники парка.

Ожидая начала работы аттракционов, можно заняться чем-то другим. Например, купить билеты в театр сатиры.