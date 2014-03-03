Nissan планирует запустить 14 моделей на рынок в 2014 году

В Испании готовится запуск производства электромобиля e-NV200, дебют которого состоится на Женевском автосалоне. В России будет запущен бренд Datsun и новые модели Nissan. В Великобритании завод Nissan перешел на круглосуточный режим работы в связи с большим спросом на новый Qashqai, а также с выпуском Leaf и обновленного Note.