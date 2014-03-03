Nissan планирует запустить 14 моделей на рынок в 2014 году
3 марта 2014, 05:10ОбществоРОман БОТов
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Исполнительный вице-президент Nissan по планированию Энди Палмер (Andy Palmer) заявил о наращиваении производственных мощностей и инвестиций (около 2 млрд евро) на всей территории Европы, что обусловлено планами запуска 14 новых моделей компании в 2014 году.
В Испании готовится запуск производства электромобиля e-NV200, дебют которого состоится на Женевском автосалоне. В России будет запущен бренд Datsun и новые модели Nissan. В Великобритании завод Nissan перешел на круглосуточный режим работы в связи с большим спросом на новый Qashqai, а также с выпуском Leaf и обновленного Note.
В прошлом году около 80 процентов общего количества автомобилей Nissan, проданных в Европе, было выпущено именно в Европе - регионе, где Nissan выпустил уже более 10 млн. автомобилей за последние 30 лет.
Подробности о планх расширения модельного ряда Nissan раскроет на Женевском автосалоне.
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