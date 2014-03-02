Тагильчане, сегодня Прощеное воскресенье. Давайте мириться

В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о посте, о прощении обид ближним, без чего православные не могут получить прощения грехов.

Сообразно с этим Евангельским чтением, у христиан принято просить в этот день друг у друга прощения, мириться, говорить, что обид больше нет.

Добавим, сегодня в 14:00 всех ждут в парке Бондина, где пройдут масленичные гуляния с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и традиционным сжиганием чучела. Масленицу будут праздновать и в Усть-Утке, где состоится игровая программа «Как на масляной неделе».

Кроме того, сегодня в 12:00 на площади перед Современником пройдет митинг против ухудшения экологической ситуации в городе. Будут затронуты проблемы разработок в районе местечка Юрьев Камень, а также добычи платины под поселком Уралец.