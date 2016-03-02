Двойная выгода на АЗС «Газпромнефть»

На АЗС сети «Газпромнефть» стартовала федеральная акция «Двойные бонусы», приуроченная к запуску в России обновленной программы лояльности «Нам По Пути».

По условиям акции, владельцам новой карты лояльности с 1 марта по 31 мая 2016 года будут начислены двойные бонусы за покупку топлива, сопутствующих товаров или услуг на АЗС сети «Газпромнефть». Таким образом, выгода от покупок может составить до 10%.

Карты нового образца обладают современной бесконтактной технологией, которая существенно сокращает время обслуживания клиентов и обеспечивает моментальные транзакции по списанию и начислению бонусов. Обновленная карта предоставила и другие привилегии ее владельцам. В частности, управление бонусным счетом в личном кабинете: клиент может отслеживать историю покупок и данных о транзакциях, узнавать количество бонусов и текущий статус, участвовать в маркетинговых активностях и розыгрышах ценных призов.

Приобрести новую карту можно на АЗС сети, все накопленные ранее бонусы и статус сохраняются и переносятся на обновленную карту.

«Программой лояльности «Нам По Пути» на сегодняшний день пользуются свыше 6 миллионов автомобилистов. Обновление программы позволило ускорить скорость обслуживания клиентов. Акция «двойные бонусы» поможет владельцам новых карт полностью компенсировать расходы на ее покупку», – отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Алексей Бобров.

Пример начисления бонусов по акции «Двойные бонусы»

Статус карты

Статус карты зависит от суммы покупок в предыдущем месяце*

Статускарты

Справка:

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.