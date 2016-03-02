«Мамы! Не пополняйте счёт!» Полиция Свердловской области рассказала о том, на какие SMS лучше не отвечать

E1.ru опубликовал свод рекомендаций, предложенный полицией города Североуральск. Рекомендации посвящены тому, как не стать жертвой телефонных мошенников.

Конечно, важнее всего знать о шаблонах, которыми чаще всего пользуются преступники. Итак, если вы получили одну из SMS следующего содержания, не спешите исполнять требования, а задумайтесь:

1. «Ваша банковская карта заблокирована. Информация по номеру 8-…»

2. «Заявка на перевод суммы с Вашей карты принята. Информация: 8-…»

3. «Мама, пополни счет номер 8…, не звони, потом все объясню».

4. «Ваша карта заблокирована по причине взлома ПИН-кода, справка по телефону 8– …».

5. «Ваша карта VISA заблокирована. Срочно свяжитесь: 8– …».

6. «Ваша карта заблокирована. Для разблокировки позвоните по номеру: 8-…».

7. «Списание суммы в счёт просроченной задолженности 8-…».

Разумеется, одним игнорированием подобных SMS нельзя на 100% обезопасить себя от телефонных мошенников. Ведь, увы, рассылкой SMS они не ограничиваются. Очень часто в Нижнем Тагиле мошенники звонят пенсионерам, вводят их в заблуждение и забирают у них деньги.

Чаще всего мошенники представляются полицейскими, которые за деньги избавят близкого человека от уголовного преследования, за якобы совершенное им преступление.

Хотя бывают и более изощрённые варианты. Они могут изобразить из себя друзей родных, которым срочно нужна помощь или экспертами, которые пришли обменять пенсию, полученную, будто бы, фальшивыми купюрами.

Мошенники обладают изощренной фантазией, любой свод рекомендаций, созданный для противодействия им, пришлось бы постоянно расширять из-за новых и новых трюков, но всё же есть некоторые правила, следуя которым, можно несколько обезопасить себя.

Не нужно спешить выполнять требования незнакомых людей, которые вам позвонили. Это актуально не только из-за обилия мошенников, но и из-за жестоких телефонных розыгрышей, называемых пранками.

Если говорят, что кто-то из ваших близких попал в беду – звоните ему на сотовый. Если сотовый не отвечает – по месту учёбы или работы. Там должны отнестись с пониманием. Перестраховаться всегда лучше, чем отдать деньги мошеннику.

Если пришла SMS об активности на вашей банковской карте – связывайтесь с банком. Колл-центры многих современных банков работают 24/7. Их специалисты помогут вам.

В тех случаях, когда звонящий представляется полицейским, полиция Нижнего Тагила рекомендует сразу звонить по телефону «02». Ведь настоящий сотрудник полиции во время звонков всегда полностью представляется, называя отдел и должность.

Полицейские сходятся на том, что если вы или ваши близкие стали жертвой мошенников – необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом в правоохранительные органы. Любое преступление всегда проще всего раскрыть по горячим следам.

Редакция портала TagilCity.ru рекомендует рассказать об этих правилах своим пожилым родственникам.