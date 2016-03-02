Продлеваем жизнь букету - как купить свежие цветы и максимально долго сохранить их вид?
В зависимости от вида, сорта и свежести цветы могут стоять от 2 дней до 2 недель. Прелестные весенние цветы нарциссы и тюльпаны стоят около 5 дней, розы – до двух недель, лилии – 3-5 дней. Многое зависит и от правильного ухода за букетом и условий хранения. Как сохранить жизнь букету, чтобы он долго радовал обладателя свежими, натуральными красками? Постараемся разобраться в этой статье.
Главное правило – цветы должны быть свежие. Бутон свежего цветка упругий, имеет яркий, живой, насыщенный цвет. Листья у свежего цветка – ярко зеленые, без коричневых пятен по краям. Свежие цветы будут стоять долго без всяких секретов, но есть несколько способов, которые помогут продлить жизнь букету.
- Перед тем как поставить букет в вазу, укоротите стебли при помощи ножа, косой срез ополосните проточной водой.
- Цветы рекомендуется ставить в кипяченую или отстоянную воду. Не стоит ставить в горячую воду – только в прохладную. Практически для всех цветов, кроме герберы, вазу нужно наполнять до краев.
- Не ставьте букет на солнце и на сквозняке – цветы будут быстрее увядать.
- Поскольку именно листья нуждаются во влаге и впитывают ее, иногда стоит опрыскивать их прохладной водой. Без надобности опрыскивать лепестки.
- Воду в вазе необходимо менять каждый день.
- У некоторых цветов можно удалить пыльники – это позволит букету стоять дольше.
- Цветы любят сахар! Его можно добавить в воду, чтобы продлить жизнь цветам. Кроме того, существуют специальные вещества, разработанные для подкормки цветов в вазе. Сахар лучше всего помогает весенним нарциссам и тюльпанам, а препараты, продаваемые в специализированных магазинах, могут продлить жизнь букета до 25 дней.
- Положите в воду небольшой кусочек древесного угля или серебряную монету – это дезинфицирует воду и предотвращает гниение стебля.
- Букет стоит в воде дольше, чем каждый цветок по отдельности.
Обратите внимание! Если вам необходимо вынести букет на улицу в холодную погоду стоит завернуть его в бумагу. Купить свежие цветы лучше в специализированном интернет магазине. При покупке на улице велика вероятность того, что ваш букет хранился в условиях перепада температур - это одна из основным причин быстрой потери свежести.
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