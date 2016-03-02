Продлеваем жизнь букету - как купить свежие цветы и максимально долго сохранить их вид?

Главное правило – цветы должны быть свежие. Бутон свежего цветка упругий, имеет яркий, живой, насыщенный цвет. Листья у свежего цветка – ярко зеленые, без коричневых пятен по краям. Свежие цветы будут стоять долго без всяких секретов, но есть несколько способов, которые помогут продлить жизнь букету.

Перед тем как поставить букет в вазу, укоротите стебли при помощи ножа, косой срез ополосните проточной водой.

Цветы рекомендуется ставить в кипяченую или отстоянную воду. Не стоит ставить в горячую воду – только в прохладную. Практически для всех цветов, кроме герберы, вазу нужно наполнять до краев.

Не ставьте букет на солнце и на сквозняке – цветы будут быстрее увядать.

Поскольку именно листья нуждаются во влаге и впитывают ее, иногда стоит опрыскивать их прохладной водой. Без надобности опрыскивать лепестки.

Воду в вазе необходимо менять каждый день.

У некоторых цветов можно удалить пыльники – это позволит букету стоять дольше.

Цветы любят сахар! Его можно добавить в воду, чтобы продлить жизнь цветам. Кроме того, существуют специальные вещества, разработанные для подкормки цветов в вазе. Сахар лучше всего помогает весенним нарциссам и тюльпанам, а препараты, продаваемые в специализированных магазинах, могут продлить жизнь букета до 25 дней.

Положите в воду небольшой кусочек древесного угля или серебряную монету – это дезинфицирует воду и предотвращает гниение стебля.

Букет стоит в воде дольше, чем каждый цветок по отдельности.

Обратите внимание! Если вам необходимо вынести букет на улицу в холодную погоду стоит завернуть его в бумагу. Купить свежие цветы лучше в специализированном интернет магазине. При покупке на улице велика вероятность того, что ваш букет хранился в условиях перепада температур - это одна из основным причин быстрой потери свежести.