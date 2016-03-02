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В Горном университете педагоги обсуждали патриотическое воспитание, а главы Нижнего Тагила и Екатеринбурга пели песни о любви (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Горном университете педагоги обсуждали патриотическое воспитание, а главы Нижнего Тагила и Екатеринбурга пели песни о любви (ФОТО, ВИДЕО)

2 марта 2016, 14:10ОбществоТимофей Данилов
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