В Горном университете педагоги обсуждали патриотическое воспитание, а главы Нижнего Тагила и Екатеринбурга пели песни о любви (ФОТО, ВИДЕО)

На встрече отметили, что одного обучения нравственным и духовным принципам недостаточно – необходима военно-прикладная практика. Министр образования области Юрий Биктуганов вспомнил, как пару лет назад старшеклассники ездили на 5-дневные военные сборы.

Сейчас вернуть эту традицию будет сложно: военные части не готовы принимать детей – не настроены каналы взаимодействия. В ближайшее время министр начнет переговоры по данному вопросу с командующими войсками Центрального военного округа.

Также на заседании предложили создать в Свердловской области базу наподобие военной части, где будущие защитники Отечества проходили бы начальную военную подготовку. А активисты Горного университета выступили с предложением организовать единый межвузовский центр по патриотическому воспитанию в столице области.

В преддверие Международного женского дня, руководители Нижнего Тагила и Екатеринбурга приготовили для женщин-педагогов оригинальный подарок.

На сцене Горного университета выступил необычный квартет: мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, председатель Екатеринбургской гордумы Евгений Ройзман, глава администрации Александр Якоб и ректор Горного университета Николай Косарев спели песню «Почему сердцу не хочется покоя»:

Также для участниц встречи выступили творческие коллективы Горного университета. Женщины буквально не смогли усидеть на своих местах: под музыкальную пародию на Элвиса Пресли они пустились в пляс прямо в зале.