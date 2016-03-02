В одной из социальных сетей была навсегда заблокирована страница известного тролля из Нижнего Тагила (ФОТО)

Наверняка многие тагильчане в интернет-сообществах Нижнего Тагила замечали комментарии пользователя по имени Рустам И. Многим то, что он писал, казалось провокационным, кто-то спорил с ним, стремился выяснять отношения, кто-то игнорировал.

Летом 2013 года он попадал в поле зрения СМИ из-за скандальных публикаций на своей странице в социальной сети, где содержались оскорбительные высказывания в адрес ветеранов.

Кто-то знает И. как тролля и дерзкого интернет-провокатора, кто-то как блогера из Нижнего Тагила, имеющего специфические взгляды на происходящее в мире, стране и городе, не боящегося их отстаивать.

Кем бы он ни был на самом деле, но сегодня утром его страница в социальной сети была заблокирована навсегда.

С формулировкой - «за размещение порнографических материалов». Сам И. прокомментировал это журналисту TagilCity.ru следующим образом:

Очевидно, что не видео было причиной бана, а совокупность жалоб залётных ватанов и моралфагов [блогер имеет в виду патриотов и сторонников традиционных ценностей, с которыми у него многократно возникали конфликты – прим. ред].

Для каждого человека, ведущего блог, потеря доступа к нему или вечная блокировка – это всегда большая утрата, поскольку бесследно пропадает то, что писалось и комментировалось годами. У Рустама И. на момент заморозки было более 2000 записей на стене.

Вероятно, я больше не буду писать постов. Потому что не та соцсеть, не то время, не то место. После ухода Дурова значительно ужесточилась цензура. Полный беспредел — банят как многотысячные паблики, так и простых пользователей, наплевав на их историю и годы регистрации. Говорят, что рукописи не горят. Горят, и ещё как! Вот и мои посты сгорели рассказал журналисту TagilCity.ru Рустам.

Негодование блогера можно понять. Но, справедливости ради, нужно отметить также тот факт, что официальной причиной вечной блокировки названы не политические взгляды, какими бы они ни были, и даже не оскорбления в адрес ветеранов, а размещение порнографических материалов. Он и сам признаёт факт выкладывания запретного ролика, а также то, что Администрация сайта многократно предупреждала его о недопустимости публикации подобных материалов.