В одной из вагонских школ Нижнего Тагила учеников опросили о том, гордятся ли они быть тагильчанами и россиянами (ФОТО, ВИДЕО)

Теме патриотического воспитания молодёжи уделил своё внимание и мэр Нижнего Тагила – Сергей Носов.

Как быть уверенным, что наша работа проводится не напрасно? Как оценить, что все те мероприятия, которые мы проводим, как-то укрепляют патриотизм? -- отметил в своём выступлении в мэрии Глава города.

ВИДЕО: МАУ «Тагил-ТВ» от 29.02.2016.

Патриотических мероприятий в городе действительно проходит довольно много. Последняя волна таких мероприятий была связана с празднованием Дня защитника Отечества. Обычно, молодежь принимает участие в таких мероприятиях, но добровольно ли?

Ходят ли дети и подростки на парад в День победы по зову сердца или из-за того, что так – надо?

TagilCity.ru напоминает о том, что статья 28 Конституции РФ гарантирует гражданам страны свободу совести. Что на практике должно означать свободу выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Тем временем, в одной из школ Нижнего Тагила подростков опрашивают на предмет того, любят ли они свою Родину, гордятся ли они тем, что они – тагильчане, планируют ли они в будущем уехать из России.

Конечно, анкета анонимна, но даже дети понимают, что в пределах обычной вагонской школы понять то, кто ответил «неправильно» будет не так уж сложно.

Конечно, сейчас не советские времена, потому никто не станет проводить экстренное родительское собрание в том случае, если несколько детей из класса честно сознаются в том, что хотели бы уехать из России, но опасение «профилактических бесед» всё-таки присутствует среди «политически неблагонадёжных» школьников.

Опрос проводился в рамках подготовки к школьному мероприятию, направленному на развитие чувства патриотизма среди учащихся объяснила журналисту TagilCity.ru директор школы №61.

В то же время нужно признать и тот факт, что тех, кому стыдно отвечать на вопрос о своём патриотизме – всегда меньшинство. Патриотичное большинство, тем временем, вероятно, даже радо такому вниманию к его чувствам к Родине со стороны Администрации школы и даже первых лиц города.