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В одной из вагонских школ Нижнего Тагила учеников опросили о том, гордятся ли они быть тагильчанами и россиянами (ФОТО, ВИДЕО)
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В одной из вагонских школ Нижнего Тагила учеников опросили о том, гордятся ли они быть тагильчанами и россиянами (ФОТО, ВИДЕО)

2 марта 2016, 19:10ОбществоПавел Щербина
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