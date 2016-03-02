В тагильской колонии осужденные женщины шьют игрушки и рисуют котят (ФОТО)
2 марта 2016, 15:30ОбществоТимофей Данилов
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В ИК-6 прошел 1-й этап конкурса изобразительного искусства среди заключенных. Конкурс посвящен Международному женскому дню.
Сюжеты: Нижний Тагил
Традиционные номинации конкурса: «живопись» и «декоративно-прикладное творчество». В этом году появилась 3-я номинация – «игрушка», которая стала популярна среди участниц. В конкурсе нет постоянного жюри - отдать свой голос за понравившуюся работу могли все посетители выставки.
Лучшей стала картина «Любопытные котята». Её Елена С. нарисовала простым карандашом.
2 место разделили картина «Самый очаровательный», написанная акриловыми красками, и вышивка «Анютины глазки».
В номинации «Игрушка» 3 место заняли Жанна И. которая сшила двух забавных снеговиков, и заключенные из 13-го отряда. Они придумали целую экспозицию кукол.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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