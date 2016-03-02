В тагильской колонии осужденные женщины шьют игрушки и рисуют котят (ФОТО)

Традиционные номинации конкурса: «живопись» и «декоративно-прикладное творчество». В этом году появилась 3-я номинация – «игрушка», которая стала популярна среди участниц. В конкурсе нет постоянного жюри - отдать свой голос за понравившуюся работу могли все посетители выставки.