Мягкие игрушки «Кот Басик» и куклы Весна – отличный подарок к 8 марта!

Здесь вашему вниманию представлена замечательная линейка мягких игрушек Кот Басик. Какая представительница прекрасной половины человечества откажется от такого милого и трогательного знака внимания? И совсем не важно сколько ей лет – пять или тридцать пять!

Чудесный плюшевый Басик от компании «BUDI BASA» настолько славное и креативное создание, что его можно подарить и ребенку, и взрослому! В коллекции насчитывается множество различных моделей: «Басик-пират», «Басик-лыжник», «Басик-суши-шеф», и т.д. Отдельного внимания заслуживает «Басик во фраке». Такой элегантный джентльмен станет отличным подарком для девушки на романтическом вечере. Замечательным презентом для любимой будет и «Басик с сердечком».

Здесь же вы найдете комплекты «Басик с пледом», «Басик с подушечкой», «Басик с мишкой Миленой» и многие другие.

А для самых маленьких красавиц ekbay.ru предлагает целую линейку замечательных игрушек Весна. Здесь есть все – милые пупсы, веселые морячки, строгие медсестры, элегантные дамы, сказочные принцессы и т.д. Каждая модель снабжена звуковым устройством, а некоторые даже механизмом движения. Также в интернет-магазине ekbay.ru можно приобрести разнообразные кукольные театры с ширмами и сказочными персонажами.

Такие прекрасные подарки невероятно порадуют ваших милых дам. Они обязательно вызовут улыбку, умиление, нежность и благодарность за проявленное внимание.

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