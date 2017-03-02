Основные виды инвестиций

Инвестирование - это та наука, которую необходимо освоить каждому грамотному человеку. Именно вложения помогают не только иметь дополнительный доход, но и обеспечивать будущее. Главное - это разобраться в том, какие инвестиции существуют и что о них надо знать любому инвестору.

Основные понятия

Любой вид вклада имеет свои недостатки и преимущества. Для начала необходимо знать следующие термины:

Инвестиция - вложение имущественной или интеллектуальной ценности с целью последующей прибыли или другого положительного эффекта. Инвестициями могут выступать деньги, предпринимательские мощности, интеллектуальные или имущественные ценности, и любые другие, которые имеют денежную оценку;

- вложение имущественной или интеллектуальной ценности с целью последующей прибыли или другого положительного эффекта. Инвестициями могут выступать деньги, предпринимательские мощности, интеллектуальные или имущественные ценности, и любые другие, которые имеют денежную оценку; Инвестирование - вложение ценностей и дальнейших практических действий, которые приведут к прибыли;

- вложение ценностей и дальнейших практических действий, которые приведут к прибыли; Инвестор - лицо, которое размещает инвестиции. Им может быть физическое или юридическое лицо, предприятие, государство и т.д.

Отличие инвестирования от кредитования в том, что кредиты необходимо возвращать вне зависимости от успешности проекта, а инвестиции возвращаются к вкладчику только в случае удачной реализации проекта. Именно поэтому, оно имеет существенные риски и прежде чем вкладывать ценности, необходимо разобраться с тем, какие виды инвестиций существуют.

Классификация

Экономисты предполагают деление инвестиций по множеству критериев начиная с долгосрочности и заканчивая формой собственности, каждый из которых помогает понять недостатки и преимущества тех или иных видов и выбрать наиболее подходящие для конкретного лица или случая. Важно знать и разделять инвестиции по пяти главным признакам:

1. Срочность вкладов.

Инвестор может вложить свои ценности в предприятие на разный срок, в зависимости от возможности и желания. Выделяют 3 основных инвестиционных срока:

Краткий - до 1 года;

Средний - от 1 года до 3 лет;

Долгий - от 3 и до 5 лет.

Наиболее оптимальным вариантом чаще всего бывает средний срок вложений, поскольку он менее рискованный, чем другие.

2. По объекту инвестирования.

Инвестиции могут быть представлены в различных формах, как материальных, так и нематериальных. В зависимости от вида (объекта) вклада выделяют:

Реальные инвестиции - приобретение капитала в любой форме будь то покупка существующего бизнеса, интеллектуальные вложения (образование, курсы, наука), приобретение материальных активов (недвижимость, стройматериалы) или ремонт уже имеющихся фондов.

Портфельные инвестиции - приобретение капитала в виде любых финансовых активов (лизинги, кредиты, ценные бумаги, драгметаллы).

3. Форма собственности.

Инвестировать могут не только отдельные физический личности, но и целые предприятия, фонды и государства. Поэтому принято различать вклады на:

Частные - вложение совершенные частными отдельными лицами.

Государственные - вклады органов власти, совершенные за бюджетные и государственные средства.

Зарубежные - участие иностранных лиц.

Смешанные - вложения от нескольких отдельных физических и юридических лиц.

4. Уровень риска.

Главный вопрос, который беспокоит инвесторов - насколько рискован тот или иной вклад. Уровень риска - это вероятность потери не только прибыли, но и инвестиции (подробнее об этом на www.kudainvestiruem.ru). Выделяют 4 вида риска:

Безрисковые - гарантированное 100% возвращение вложений с прибылью;

Низкий риск - уровень риска ниже, чем средний уровень на инвестиционном рынке;

Средний риск - уровень риска такой же, как и в целом на рынке;

Высокий риск - уровень рискованности во много раз превышает уровень риска на рынке.

5. Характер участия.

Инвестированием может заниматься лично инвестор, специальный консультант или отдельная организация. Существует множество фондов, которые принимают инвестиции и самостоятельно, без участия или одобрения инвесторов, вкладывают их в проекты. Поэтому инвестиции делятся на:

Прямые - подразумевающие личное участие инвесторов или же прямое вложение в уставной фонд предприятия, поскольку это не только гарантирует доход, но и права на прямое управление предприятием;

Косвенные - выбор объектов инвестирование фондами или консультантами.

Любую инвестицию можно исследовать, соотнеся ее с данной классификацией. И только после полного анализа всех возможностей и рисков можно задумываться о реальности и успешности тех или иных вкладов.