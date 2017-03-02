Весенняя скидка вступила в свои права!
2 марта 2017, 08:55ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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В медицинском центре "Консул" - МАРАФОН СКИДОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Стоматологический центр "Консул" 1 - 15 марта действует "Весенняя скидка" - 8% на установку скайсов.
В медицинском центре "Консул" - МАРАФОН СКИДОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоматологический центр "Консул" 1 - 15 марта действует "Весенняя скидка" - 8% на установку скайсов.
Центр эстетической медицины "Консул-ST" 1 - 15 марта действует "Весенняя скидка" - 8% на маникюр с покрытием и лечение волос в парикмахерском зале.
Все акции весны - на сайте медицинского центра http://konsul-st.ru/actions.
И всегда, к любому празднику уместны подарочные сертификаты от Медицинского центра "Консул"!
ПОДРОБНОСТИ - тел.44-22-34, 44-24-34.
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