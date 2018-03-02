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Новости Нижнего Тагила

2 млн рублей заплатят хозяева загрызших 7-летнюю девочку собак

2 марта 2018, 15:45Добавить новость
ребенок,Свердловская область,Пальмино,собаки,дети,девочка,растерзание
Двое мужчин, чьи собаки растерзали 7-летнюю девочку в деревне Пальмино, должны заплатить по 1 миллиону рублей родственникам погибшей.

Решением Свердловского областного суда наказание 2 мужчинам, чьи собаки напали на ребенка в деревне Пальмино, был ужесточен приговор.

Ранее они были приговорены к ограничению свободы на строк 1,6 года, а также компенсационной выплате в 250 тыс. рублей каждый. Приговор обжаловали родственники девочки. Они просили назначить виновным не 250 тыс. рублей, а 1,5 миллиона. Прокурор настаивал на увеличении срока ограничения свободы на 4 месяца. Суд увеличил сумму моральной компенсации до миллиона рублей с каждого осуждённого в пользу родственников ребенка, сообщает Е.1.

Напомним, что тело 7-летней девочки было найдено детьми 5 февраля 2017 года на детской площадке.

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