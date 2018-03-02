12 школьников из Нижнего Тагила победили на региональной Всероссийской Олимпиаде
2 марта, 10:20Общество
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В этом году на региональном этапе Всероссийской Олимпиады увеличилось количество победителей из Нижнего Тагила: 12 человек победили и 72 стали призерами. В прошлом году на этом этапе Олимпиады стали призерами всего 59 тагильчан.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 февраля закончился областной этап Всероссийской Олимпиады для старшеклассников, где демонстрировали свои знания по 24 предметам 1753 школьника Свердловской области.
Победителями в том числе стали 12 старшеклассников Нижнего Тагила, 72 школьника заняли призовые места, сообщает Администрация города Нижний Тагил
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