12 школьников из Нижнего Тагила победили на региональной Всероссийской Олимпиаде

В этом году на региональном этапе Всероссийской Олимпиады увеличилось количество победителей из Нижнего Тагила: 12 человек победили и 72 стали призерами. В прошлом году на этом этапе Олимпиады стали призерами всего 59 тагильчан.
9 февраля закончился областной этап Всероссийской Олимпиады для старшеклассников, где демонстрировали свои знания по 24 предметам 1753 школьника Свердловской области.
Победителями в том числе стали 12 старшеклассников Нижнего Тагила, 72 школьника заняли призовые места, сообщает Администрация города Нижний Тагил