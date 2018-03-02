База данных госслужащих будет создана в Свердловской области для борьбы с коррупцией

1 марта губернатор Свердловской области утвердил план по борьбе с коррупцией в регионе. Документ включает в себя несколько основных направлений. Например, предлагается создать базу данных госслужащих, где будет находиться информация о прошлых местах работы и ближайших родственниках.

В целях антикорруционной борьбы планируется формирование «карт коррупционных рисков» для всех органов исполнительной власти, совершенствование системы учёта государственного имущества и работы с госзакупками. Дополнительное развитие получат горячие линии для приёма обращений граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в органах власти.

Как сообщает «Областная газета», в Свердловской области имеется вся необходимая нормативно-правовая база для реализации утвержденного плана. Также создана комиссия по борьбе с коррупционными проявлениями.