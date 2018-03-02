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Новости Нижнего Тагила

База данных госслужащих будет создана в Свердловской области для борьбы с коррупцией

2 марта 2018, 06:05Добавить новость
администрация,деньги,Екатеринбург,политика,Свердловская область,чиновники,коррупция,план,куйвашев,база данных
В рамках реализации плана антикоррупционной работы в Свердловской области будет создана база данных по госслужащим. В неё войдут сведения о предыдущих местах работы, социальном статусе и ближайших родственниках государственного служащего.

1 марта губернатор Свердловской области утвердил план по борьбе с коррупцией в регионе. Документ включает в себя несколько основных направлений. Например, предлагается создать базу данных госслужащих, где будет находиться информация о прошлых местах работы и ближайших родственниках.

В целях антикорруционной борьбы планируется формирование «карт коррупционных рисков» для всех органов исполнительной власти, совершенствование системы учёта государственного имущества и работы с госзакупками. Дополнительное развитие получат горячие линии для приёма обращений граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в органах власти.

Как сообщает «Областная газета», в Свердловской области имеется вся необходимая нормативно-правовая база для реализации утвержденного плана. Также создана комиссия по борьбе с коррупционными проявлениями.

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