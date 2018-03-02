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Детсады, ясли и 2 школы запланированы в микрорайоне Александровский-2 в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детсады, ясли и 2 школы запланированы в микрорайоне Александровский-2 в Нижнем Тагиле

2 марта, 22:55Общество
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