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Новости Нижнего Тагила

Детсады, ясли и 2 школы запланированы в микрорайоне Александровский-2 в Нижнем Тагиле

2 марта 2018, 22:55Добавить новость
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В микрорайоне Александровский-2 в Нижнем Тагиле запланировано строительство детсадов и яслей на 430 мест, а также двух школ. Эти проекты глава города предложил продумать совместно с управлением образования, учитывая застройку Александровского-1.

2 марта на градостроительном совете в администрации Нижнего Тагила был поднят вопрос о строительстве двух школ на территории микрорайона Александровский-2. Так, ранее на территории комплекса Александровский-1 предполагалось построить школу на 1200 мест. 

Специалисты заявляют, что дополнительно к этой школе могла бы появиться еще и начальная школа на 200 человек в комплекте с детским садом. Кроме того, предполагалось строительство еще 2 детских садов на 280 мест и 150 мест.

Нам недостаточно мест для обслуживания двух микрорайонов. Если брать в целом район, я так понимаю, что запланированная школа будет работать на Александровский-1. В ней недостаточно мест для школьников из двух микрорайонов. Там 1 200 мест, а по подсчетам требуется 1 800 мест, -- подчеркнул Сергей Носов.


Планируется, что начальная школа будет и на территории Александровского-1, и на территории Александровского-2. При этом предлагается строительство средней школы в мкр Александровский-2 еще для 600 учеников.

На территории двух микрорайонов тут получается и ясли, и детские сады, и школы. Если мы это все застраиваем, и у нас есть для этого место, мы решаем проблему и школьников, и очереди в ясельную группу. Управление объектами может быть комплексным. Необходимо продумать это совместно с управлением образования, -- отметил глава города.

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