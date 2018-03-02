Детсады, ясли и 2 школы запланированы в микрорайоне Александровский-2 в Нижнем Тагиле

В микрорайоне Александровский-2 в Нижнем Тагиле запланировано строительство д

2 марта на градостроительном совете в администрации Нижнего Тагила был поднят вопрос о строительстве двух школ на территории микрорайона Александровский-2. Так, ранее на территории комплекса Александровский-1 предполагалось построить школу на 1200 мест.



Специалисты заявляют, что дополнительно к этой школе могла бы появиться еще и начальная школа на 200 человек в комплекте с детским садом. Кроме того, предполагалось строительство еще 2 детских садов на 280 мест и 150 мест.





Нам недостаточно мест для обслуживания двух микрорайонов. Если брать в целом район, я так понимаю, что запланированная школа будет работать на Александровский-1. В ней недостаточно мест для школьников из двух микрорайонов. Там 1 200 мест, а по подсчетам требуется 1 800 мест, -- подчеркнул Сергей Носов.



Планируется, что начальная школа будет и на территории Александровского-1, и на территории Александровского-2. При этом предлагается строительство средней школы в мкр Александровский-2 еще для 600 учеников.



