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Найденные 1 марта пятиклассники ночевали в подъезде на Садовой в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Найденные 1 марта пятиклассники ночевали в подъезде на Садовой в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 марта, 12:00ОбществоИрина Анисимова
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