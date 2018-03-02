Найденные 1 марта пятиклассники ночевали в подъезде на Садовой в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Найденные 1 марта пятиклассники Саша Лаптев и Володя Молодых ночевали в подъезде дома на улице Садовая. С собой у них была теплая одежда, еда и термос с чаем. Саша Лаптев ранее состоял на учете ПДН за самовольные уходы из дома. Учителя отмечают, что у ребенка тяга к бродяжничеству.

Как сообщили в школе №41, где учатся оба ребенка, мальчики ночевали в подъезде многоэтажки недалеко от ТЦ «Малина». С собой у них была еда, чай в термосе и теплые вещи.

В тот день он (Саша Лаптев, прим. редакции) покинул школу с положительной оценкой в дневнике. Так тоже у него все было в порядке. Пришел домой, попил чаю с другом и резко собрался. Они вышли у Кулинарного техникума и в районе ТЦ «Малина» и ночевали в 14-этажке. У них с собой были рожки и термос с чаем. Сказал, что ночевать в подъезде ему было страшно, он плакал. Сказал: «Люди видели нас, некоторые спрашивали, что мы здесь делаем, некоторые просто проходили мимо, -- сообщила заместитель директора по воспитательной работе школы №41.

Как сообщили в школе, Володя Молодых ранее в самовольных уходах из дома замечен не был, такое произошло с ним впервые. Саша Лаптев уже состоял на учете ПДН за побеги. Как отмечают в школе, у ребенка есть тяга к бродяжничеству. Мать ребенка лишена родительских прав и Сашу воспитывают опекуны.





Лаптев уходит из дома чуть ли не с 5 лет. Еще в детском саду уходил. Мама у него вела не совсем здоровый образ жизни, ее лишили потом родительских прав. Мальчик попал в семью. Желания уходить и странствовать у него осталось, оно не выветривается. Он состоял на учете, с семьей работали. От школы были все мероприятия: выход в семью, работа психолога. Психолого-педагогическое сопровождение было у семьи и у ребенка. В декабре 2017 года он был снят с учета, так как ситуация нормализовалась. Ребенок наблюдается у психиатра, -- рассказали в школе.

Педагоги отмечают, что своих поступков Саша объяснить не может. В беседах с ним они неоднократно пытались выяснить возможные конфликты в семье или в школе. Однако, по их словам, пятиклассник уверяет, что ни с кем не ссорился. Почему у него возникает желание уйти из дома, объяснить не может.





Мы с ним беседовали, пытались донести, что мы все переживали: ребята, мама, учителя. Он ответил, что знает это, он сидел ночью в подъезде и плакал. Он все это осознает, но все равно это делает. У него нет абсолютно никаких объяснений его поступку. Конфликтов в школе, говорит, не было. Дома тоже не было. Для чего тогда? Отвечает: «Просто». Просто собрались и пошли, а вернулись бы, когда закончилась еда, -- говорят в школе.

По словам педагогов, ранее мальчика всегда находили в течение 6 часов на вокзале. В этот раз до вокзала беглецы не доехали, вышли возле Кулинарного техникума.





Фото: пресс-группа УВД Нижнего Тагила, 2 марта, 2018 г.

Напомним, 26 февраля в Нижнем Тагиле ушли из дома девочки-подростки Мария и Софья, которых полиция нашла на следующий день. Мать одной из девочек будет оштрафована за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.