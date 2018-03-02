Новый светофор появится на перекрестке Черных и Липового тракта в Нижнем Тагиле
2 марта, 09:35Общество
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Носов поручил директору МБУ «Сигнал-3» Вячеславу Сизову установить в Нижнем Тагиле, на пересечении улиц Черных и Липовый тракт, светофор. Отведенный срок для установки составляет два месяца.
Сюжеты: Нижний Тагил
27 февраля на пересечении этих улиц произошло ДТП. 13-летний ребенок, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, был сбит автомобилем «ВАЗ-21099». Сейчас ребенок с ушибом бедра находится в больнице.
В течение ближайших двух месяцев на этом сложном перекрестке будет установлен светофор, сообщает Администрация Нижнего Тагила.
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