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Новый светофор появится на перекрестке Черных и Липового тракта в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый светофор появится на перекрестке Черных и Липового тракта в Нижнем Тагиле

2 марта, 09:35Общество
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