Новый светофор появится на перекрестке Черных и Липового тракта в Нижнем Тагиле

27 февраля на пересечении этих улиц произошло ДТП. 13-летний ребенок, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, был сбит автомобилем «ВАЗ-21099». Сейчас ребенок с ушибом бедра находится в больнице.