План застройки территории Корабельный мыс был представлен в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Архитекторами был предложен план по развитию инфраструктуры на территории Корабельного мыса в Нижнем Тагиле.

Команда архитекторов предложила в администрации Нижнего Тагила масштабный проект, отражающий, как могла бы выглядеть территория Корабельного мыса в будущем.



При разработке проекта было принято решение использовать концепцию «город в городе» - это комплекс зданий, в которых размещены квартиры и нежилые помещения. Значительную часть территории, по словам проектировщиков, должны занять сооружения культурно-зрелищного центра. Важную роль при разработке проекта играла близость к детским садам, ресторанам, а также торговым комплексам DEPO и «Лента».



При этом в союзе тагильских архитекторов проект не одобрили:

Это уникальное место, которое неоднократно прорабатывалось по разным проектам и в советские, и в постсоветские времена. И всегда архитекторы пытались подчеркнуть силуэт. Но к сожалению, эта застройка вялая, аморфная, невыразительная, причем на 170 га территории будут жить всего 10 000 населения , -- заявил председатель союза архитекторов Нижнего Тагила Мальцев Александр Вячеславович.



У главы города Сергея Носова также возникло множество вопросов о том, как будет реализовываться проект. В том числе глава отметил важность сохранения лесов на этой территории:





Во-первых, нужно уточнить границы построек. Ценная сосна, которая там есть, и уникальность этого места должны быть сохранены. Постройки все, в том числе общественные, должны вписаться в ландшафт так, чтобы его не испортить. Нам надо максимально сохранить каждое дерево, -- пояснил глава.



В конце беседы градостроитель отметил, что в первую очередь городу необходимо заниматься застройкой микрорайонов Александровский-1 и Александровский-2, а уже потом приниматься за какие-либо другие проекты:



