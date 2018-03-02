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Новости Нижнего Тагила

План застройки территории Корабельный мыс был представлен в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 марта 2018, 21:35Добавить новость
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Архитекторами был предложен план по развитию инфраструктуры на территории Корабельного мыса в Нижнем Тагиле. Сергей Носов отметил, что новые проекты в Нижнем Тагиле будут реализованы после окончания застройки микрорайонов Александровский-1 и Александровский-2.

Команда архитекторов предложила в администрации Нижнего Тагила масштабный проект, отражающий, как могла бы выглядеть территория Корабельного мыса в будущем.

При разработке проекта было принято решение использовать концепцию «город в городе» - это комплекс зданий, в которых размещены квартиры и нежилые помещения. Значительную часть территории, по словам проектировщиков, должны занять сооружения культурно-зрелищного центра. Важную роль при разработке проекта играла близость к детским садам, ресторанам, а также торговым комплексам DEPO и «Лента».

При этом в союзе тагильских архитекторов проект не одобрили:

 

Это уникальное место, которое неоднократно прорабатывалось по разным проектам и в советские, и в постсоветские времена. И всегда архитекторы пытались подчеркнуть силуэт. Но к сожалению, эта застройка вялая, аморфная, невыразительная, причем на 170 га территории будут жить всего 10 000 населения , -- заявил председатель союза архитекторов Нижнего Тагила Мальцев Александр Вячеславович.


У главы города Сергея Носова также возникло множество вопросов о том, как будет реализовываться проект. В том числе глава отметил важность сохранения лесов на этой территории: 

Во-первых, нужно уточнить границы построек. Ценная сосна, которая там есть, и уникальность этого места должны быть сохранены. Постройки все, в том числе общественные, должны вписаться в ландшафт так, чтобы его не испортить. Нам надо максимально сохранить каждое дерево, -- пояснил глава.

 

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В конце беседы градостроитель отметил, что в первую очередь городу необходимо заниматься застройкой микрорайонов Александровский-1 и Александровский-2, а уже потом приниматься за какие-либо другие проекты:

До застройки этого места еще далеко, потому что у нас есть Александровский-1, Александровский-2, есть Муринские пруды. И вкладывать в другую инфраструктуру, кроме транспорта, мы не будем, пока не застроим районы, которые готовы застроить. Но думать об этом рано, -- подытожил свою речь Сергей Носов.

 

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