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Новости Нижнего Тагила

Равнодушие родителей: в ПДН Нижнего Тагила рассказали о причинах ухода подростков

2 марта 2018, 20:45Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,школьники,родители,инспекция ПДН,розыск,комиссия,уход из дома,воспитание
Инспекторы ПДН Нижнего Тагила выяснят причины самовольного ухода из дома Марии и Софьи, и предпримут меры для помощи девочкам и их родителям. В ПДН считают, что главная причина такого поведения подростков – легкомысленное отношение родителей к своим детям.

Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит материалы по факту самовольного ухода из дома и розыска несовершеннолетних тагильчанок Марии и Софьи. В отделе ПДН считают, что причины подобного поведения девочек-подростков – легкомысленное отношение родителей к своим детям.
  
25 февраля несовершеннолетние тагильчанки ушли из дома.  К поиску подключились 2 поисковых отряда и полиция Нижнего Тагила. Девочек нашли 28 февраля. Поиски начались, когда 26 февраля родители Софьи обратились с заявлением о пропаже дочери в полицию. Мать Марии написала заявление позже, когда полиция уже проводила розыскные мероприятия. Сестра Маши распространила информацию о розыске в сети.
  
После произошедшего начальник отделения по делам несовершеннолетних лично встречалась и беседовала с Софьей и ее родителями.
 

По Соне родители сразу обратились с заявлением, я сама лично встречалась с этой девочкой и ее мамой. Девочке задавались вопросы: «почему ушла?», «почему не сообщила, что ты жива и здорова?» Она не может объяснить, говорит, что боялась позвонить и сообщить. И не потому, что ее будут ругать или применять физическую силу, а просто боялась, -- рассказала о встрече начальник отделения ПДН Татьяна Пинаева.

 
Как сообщила начальник отделения, разговор с Марией не состоялся, так как на встречу с инспектором она пришла без законных представителей.
  

Сегодня встречалась со второй –  Марией, но разговор не состоялся, так как она пришла с бабушкой. А мне нужны законные представители. Наша встреча перенесена на 5 марта, -- поделилась Татьяна Пинаева.

 

Из разговора редакции с начальником отдела ПДН стало также известно, что ранее Мария неоднократно уходила из дома, но родители не объявляли ее в розыск. Она была инициатором ухода и на этот раз.
  

Я так понимаю, что в этой девичьей группе инициатор ухода – Маша, которая ранее неоднократно уходила из дома и родители не обращались в полицию. В розыск ее никто не заявлял, и именно этот момент будет выясняться в понедельник с родителями ребенка. Не ночевать дома, видимо, у них в порядке вещей, -- пояснила Татьяна Пинаева.

 

В ПДН считают, что главная причина такого поведения подростков – беспечное отношение взрослых к обязанностям родителей. Инспекторы заявляют, что из опыта их работы - 50% родителей не интересуются жизнью своих несовершеннолетних детей.
 

Мы ведь на всех своих выступлениях говорим, что многие родители легкомысленно относятся к своим детям и к их воспитанию. Они уже многое попробовали в свои 13-14 лет. И то, что ребенок не пришел домой, а заночевал где-то у подруги, для родителей становится нормой. Часто слышим: «Ну, она же сказала, что у подружки». И все спокойно легли спать. Придет, раньше же приходила. То есть мы говорим о том, что такая категория родителей, с которой мы здесь сталкиваемся, абсолютно не заинтересованы в своих детях. Есть дети, которые любимы, которые нужны в семьях. О них заботятся, их контролируют: где он, с кем он, что поел, что одел, как было сегодня в школе. А по опыту работы – примерно 50% родителей этим не интересуются, и подростки предоставлены сами себе. В этом и беда, -- сообщили в ПДН.

 

В отделе ПДН сообщили, что инспекторы выяснят причины ухода и предпримут меры для помощи подросткам и их родителям.
  
Все материалы по факту самовольного ухода будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, где данный факт будет рассмотрен всеми субъектами системы профилактики. Там также выясняются причины, почему ребенок уходит из дома, и тогда принимаются меры. Возможно, в семье ребенку необходима какая-то помощь, возможно помощь требуется родителям, -- сообщили в отделе ПДН.
 
Известно, что ранее 14-летняя Соня была поставлена на учет из-за самовольных уходов из дома. 13-летняя Маша состоит на учете ПДН за совершение общественно-опасного деяния - совершения преступления до наступления возраста привлечения к уголовной ответственности.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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