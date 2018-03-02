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Новости Нижнего Тагила

Закладку грунта для школы на Муринских прудах выполнят в Нижнем Тагиле к началу мая

2 марта 2018, 07:00Добавить новость
ггм,город,Нижний Тагил,Носов,Свердловская область,строительство,школа,служба заказчика,муринские пруды,Сергей Бобрецов,задержка
Специалисты МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», а также подрядчики 1 марта на совещании в администрации рассказали о планах и работах по возведению новых школ на ГГМ.

В первую очередь, директор «Службы заказчика городского хозяйства» рассказал о том, что работы по строительству школы на 1200 мест в микрорайоне Муринские пруды уже начались. Стало известно, что строители работают с отставанием от графика: по освоению средств разрыв составляет около месяца. К примеру, еще в прошлом месяце строители должны были выкопать грунт под инженерные сети. Подрядчик пообещал главе города, что ликвидирует отставание к началу мая. Для контроля этого вопроса Сергей Носов поручил проводить совещания на объекте каждую неделю.

Кроме того, аналогичный по вместительности объект планируется построить в микрорайоне «Александровский-2». В январе МУП «Тагилгражданпроект» подготовил всю документацию, которая прошла экспертизу.

Мэр города также поручил проанализировать ситуацию с очередями в садики для детей от полутора до трёх лет. Совещание по этому вопросу будет организовано отдельно в конце марта, рассказали в пресс-службе мэрии.

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