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Новости Нижнего Тагила

«Таинственные взрывы» произошли 2 марта в Екатеринбурге и Верхней Пышме

2 марта 2018, 17:15Добавить новость
Екатеринбург,МЧС,проверка,происшествие,экология,взрыв,Верхняя Пышма
2 марта жители Екатеринбурга пожаловались на пугающие толчки в центре города, похожие на взрывы. То же самое происходило и в Верхней Пышме: там взрывы наблюдались 3 дня подряд.

Днем 2 марта жители уральской столицы были обеспокоены странным грохотом, похожим на взрывы. По словам одного из горожан, толчки были такой силы, что закачался дом, в котором находился мужчина.

О «таинственных взрывах» рассказали и в Верхней Пышме – там, толчки ощущались около 3-х дней подряд. Напуганные местные жители сообщили, что в день происходило 3-4 взрыва, похожих на одиночные толчки.


В МЧС по региону подтвердили, что екатеринбуржцы неоднократно жаловались на взрывы. Однако, как утверждают в ведомстве, никаких аварийных ситуаций в городе зафиксировано не было, пишет Ura.ru.

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