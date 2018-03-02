Врачи в Свердловской области отрицают повышение зарплаты до 65 тыс. рублей
2 марта, 14:20Общество
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На сайте Свердловскстата появились данные о том, что в Свердловской области средняя зарплата врачей в январе 2018 года составила больше 65,2 тыс. рублей.
Зарплата работников среднего медицинского персонала составляет 33 197 рублей, а младшего медперсонала — 31 658 рублей.
Сами медицинские работники удивлены приведенными данными статистики. Врач из Каменска-Уральского пояснил информационному агентству REGNUM, что средняя заработная плата его коллег составляет 35 - 45 тыс. рублей. Чтобы зарабатывать больше 50 тыс. рублей, медработнику нужно иметь 2 медицинских специальности и брать больше чем 1 ставку.
Сотрудница среднего медицинского персонала одной из больниц в Екатеринбурге сообщила, что её реальный заработок составляет около 20 тыс. рублей, а больше 25 тыс. рублей не зарабатывает никто из её коллег.
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