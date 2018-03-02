Врачи в Свердловской области отрицают повышение зарплаты до 65 тыс. рублей

Сами медицинские работники удивлены приведенными данными статистики. Врач из Каменска-Уральского пояснил информационному агентству REGNUM, что средняя заработная плата его коллег составляет 35 - 45 тыс. рублей. Чтобы зарабатывать больше 50 тыс. рублей, медработнику нужно иметь 2 медицинских специальности и брать больше чем 1 ставку.