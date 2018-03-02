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Врачи в Свердловской области отрицают повышение зарплаты до 65 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врачи в Свердловской области отрицают повышение зарплаты до 65 тыс. рублей

2 марта, 14:20Общество
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