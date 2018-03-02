Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Закладку грунта для школы на Муринских прудах выполнят в Нижнем Тагиле к началу мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Закладку грунта для школы на Муринских прудах выполнят в Нижнем Тагиле к началу мая

2 марта, 07:00Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»