-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
утро: -13
день: -8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.66 + 0.23
EUR 69.47 + 0.59
Новости Нижнего Тагила

Врачи в Свердловской области отрицают повышение зарплаты до 65 тыс. рублей

2 марта 2018, 14:20Добавить новость
медицина,Свердловская область,врачи,зарплата
На сайте Свердловскстата появились данные о том, что в Свердловской области средняя зарплата врачей в январе 2018 года составила больше 65,2 тыс. рублей.

Зарплата работников среднего медицинского персонала составляет 33 197 рублей, а младшего медперсонала — 31 658 рублей.


Сами медицинские работники удивлены приведенными данными статистики. Врач из Каменска-Уральского пояснил информационному агентству REGNUM, что средняя заработная плата его коллег составляет 35 - 45 тыс. рублей. Чтобы зарабатывать больше 50 тыс. рублей, медработнику нужно иметь 2 медицинских специальности и брать больше чем 1 ставку.

Сотрудница среднего медицинского персонала одной из больниц в Екатеринбурге сообщила, что её реальный заработок составляет около 20 тыс. рублей, а больше 25 тыс. рублей не зарабатывает никто из её коллег.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , ,

Читайте также:

Медики оспаривают приговор и 6 млн рублей выплаты за смерть ребенка в Нижнем Тагиле
1 марта, 00:01
0 5
Промышленное предприятие в Нижнем Тагиле задолжало сотрудникам 6 млн рублей
сегодня, 10:15
0 0
Независимая экспертная проверка началась в Минздраве Свердловской области
27 февраля, 21:30
3 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 595
Подписаться на новости