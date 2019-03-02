Мэр Екатеринбурга попросил у депутатов Госдумы 20 млрд руб. на школы и дороги
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский попросил депутатов Госдумы оказать помощь во вхождении уральской столицы в программы госфинансирования.
По словам мэра, уральской столице необходимы 20 млрд рублей ежегодно, так как правительство ставит задачу сдавать по один или два млн кв. м. жилья. Однако власти могут столкнуться с проблемой отсутствия школ и дорог.
Высокинский также подчеркнул, что для исполнения задач уральской столице необходимы от 10 до 20 млрд рублей инвестиций из федеральной казны.
Вторая проблема, которую обозначил глава, - объекты, которые не находятся на балансе города.
Есть у нас Дворец пионеров возле ТЮЗа. Город ежегодно платит за его аренду 40 млн рублей. Мы просили: передайте нам на баланс, чтобы мы могли его отремонтировать. Но нет: мы и аренду платим, и отремонтировать не можем, сказал Высокинский.
Мэр также подчеркнул, что подобных объектов много, но ремонт учреждений город не может выполнить, так как здания не принадлежат муниципалитету, информирует ЕАН.