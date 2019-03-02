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Мэр Екатеринбурга попросил у депутатов Госдумы 20 млрд руб. на школы и дороги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Екатеринбурга попросил у депутатов Госдумы 20 млрд руб. на школы и дороги

Сегодня, 20:24ОбществоФото: Екатеринбург.рф
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