Мэр Екатеринбурга попросил у депутатов Госдумы 20 млрд руб. на школы и дороги

По словам мэра, уральской столице необходимы 20 млрд рублей ежегодно, так как правительство ставит задачу сдавать по один или два млн кв. м. жилья. Однако власти могут столкнуться с проблемой отсутствия школ и дорог.

Высокинский также подчеркнул, что для исполнения задач уральской столице необходимы от 10 до 20 млрд рублей инвестиций из федеральной казны.

Вторая проблема, которую обозначил глава, - объекты, которые не находятся на балансе города.

Есть у нас Дворец пионеров возле ТЮЗа. Город ежегодно платит за его аренду 40 млн рублей. Мы просили: передайте нам на баланс, чтобы мы могли его отремонтировать. Но нет: мы и аренду платим, и отремонтировать не можем, сказал Высокинский.