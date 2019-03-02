Мэрия Екатеринбурга отрицает факт падения глыбы льда на ребенка
Сегодня, 12:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия Екатеринбурга отрицает факт падения на 9-летнего мальчика глыбы льда, ссылаясь на заключение медиков.
Сюжеты: Екатеринбург
По имеющейся на данный момент информации, в момент поступления в медучреждение мальчик находился в сознании. Когда медработники осматривали ребенка, он пояснил, что шел по улице и потерял сознание. Ребенок прошел обследование и в тот же день был отпущен домой.
Проведенная компьютерная томография, осмотр невролога и травматологов не выявил у ребенка травм, которые могли бы возникнуть от падения глыбы льда на человека, сообщает администрация Екатеринбурга.
Напомним, что по факту травмирования школьника проводится прокурорская проверка. По предварительной информации, на месте обнаружения мальчика лежали куски наледи с крыши, а также у ребенка при первичном осмотре были зафиксированы ушибы, пишет Е1.
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