Мэрия Екатеринбурга отрицает факт падения глыбы льда на ребенка

По имеющейся на данный момент информации, в момент поступления в медучреждение мальчик находился в сознании. Когда медработники осматривали ребенка, он пояснил, что шел по улице и потерял сознание. Ребенок прошел обследование и в тот же день был отпущен домой.

Проведенная компьютерная томография, осмотр невролога и травматологов не выявил у ребенка травм, которые могли бы возникнуть от падения глыбы льда на человека, сообщает администрация Екатеринбурга.