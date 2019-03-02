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Мэрия Екатеринбурга отрицает факт падения глыбы льда на ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Екатеринбурга отрицает факт падения глыбы льда на ребенка

Сегодня, 12:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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