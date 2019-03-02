Руководство УВЗ прокомментировало обстоятельства самоубийства 27-летнего тагильчанина

У 27-летнего рабочего, тело которого обнаружили 19 февраля в одном из цехов УВЗ, отсутствовали конфликты с начальством и иные проблемы трудового характера, из-за которых должно было возникнуть желание свести счёты с жизнью. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Потапов, комментируя инцидент.

После планерки, на которой присутствовали около 20 человек, что является обычной практикой, молодой человек вышел из кабинета начальника цеха. Через час нашли его тело. Конечно, это очень прискорбное событие, парень очень молодой. Сейчас проходят доследственные мероприятия, по итогам будет дана оценка. Это трагедия для всех нас, мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего,сообщил Потапов.

Напомним, что после того, как информация об обнаружении тела стала известна в СМИ, начали выдвигаться различные версии того, почему рабочий покончил с собой, сообщает Znak.com.