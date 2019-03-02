Учебно-тренировочная квартира для приемных родителей открылась в Екатеринбурге

В помещении взрослые и дети будут проживать совместно для того, чтобы привыкнуть друг к другу. Новшество поможет подготовить будущие приёмные семьи к приёму ребёнка с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Также квартиру будут использовать выпускники интерната для подготовки к самостоятельной жизни.