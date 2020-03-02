Банк «Открытие»: финалисты лыжного марафона в Ханты-Мансийске получат 1,8 млн
Призовой фонд Югорского лыжного марафона в 2020 году составит более 1,8 миллиона рублей.
При этом победитель самой длинной дистанции — 50 километров — получит 400 тысяч рублей. Занявшие второе и третье место станут обладателями денежных призов в 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Остальные спортсмены, которые придут к финишу в первой десятке, получат от 5 до 30 тысяч рублей. Финалисты дистанций 5 и 25 километров станут обладателями памятных призов и подарков. О денежном призовом фонде позаботился генеральный партнер мероприятия — банк "Открытие". Особыми подарками будут отмечены все юные и пожилые участники гонки. Каждый, кто принял участие в соревнованиях, получит памятную медаль, сообщает muksun.fm.
Лыжный марафон в Югре проходит с 2013 года. Его организаторами выступают Правительство ХМАО, Федерация лыжных гонок региона и АУ "Юграмегаспорт". Уже по традиции генеральным партнером соревнований является банк "Открытие".
В 2020 году заезды состоятся в пойме реки Горной 11 апреля. Свое желание принять участие в гонках выразили уже свыше 900 человек из России и зарубежья. Аналитики отмечают, что их число может достигнуть 3 тысяч. Зарегистрироваться можно на сайте ugraloppet.ru.
Генеральный информационный партнер лыжных гонок — "Советский спорт". Информподдержку соревнованиям также оказывают федеральный медиахолдинг 1stMediaInvest, siapress.ru и Sports.ru.