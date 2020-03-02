Банк «Открытие»: финалисты лыжного марафона в Ханты-Мансийске получат 1,8 млн

При этом победитель самой длинной дистанции — 50 километров — получит 400 тысяч рублей. Занявшие второе и третье место станут обладателями денежных призов в 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Остальные спортсмены, которые придут к финишу в первой десятке, получат от 5 до 30 тысяч рублей. Финалисты дистанций 5 и 25 километров станут обладателями памятных призов и подарков. О денежном призовом фонде позаботился генеральный партнер мероприятия — банк "Открытие". Особыми подарками будут отмечены все юные и пожилые участники гонки. Каждый, кто принял участие в соревнованиях, получит памятную медаль, сообщает muksun.fm.