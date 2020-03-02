Бездомного шахматиста-пенсионера из Нижнего Тагила официально выселили из квартиры
Сегодня, 13:02ОбществоФото: pixabay.com
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По решению Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, 77-летнего Вячеслава Гуза лишили прав на пользование квартирой, в которой проживал ранее.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Судебное заседание состоялось 28 февраля в Дзержинском районном суде. Согласно решению, Вячеслав Гуз лишился права пользоваться квартирой.
Напомним, ранее TagilCity.ru рассказывало историю Вячеслава Гуза, который попал в трудную жизненную ситуацию и остался без жилья. Несмотря на это, он получает призовые места за участие в городских шахматных турнирах. После публикации соцлужбы предложили мужчине жильё на выбор — в пансионате, доме престарелых и общежитии. Гуз отказался от предложения, так как объекты находятся далеко от шахматного клуба.
В октябре прошлого года пенсионера уже пытались лишить жилплощади, но Дзержинский районный суд отклонил заявленные требования. С самим Вячеславом Гузом связаться не удалось.
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