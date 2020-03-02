Бездомного шахматиста-пенсионера из Нижнего Тагила официально выселили из квартиры

Напомним, ранее TagilCity.ru рассказывало историю Вячеслава Гуза, который попал в трудную жизненную ситуацию и остался без жилья. Несмотря на это, он получает призовые места за участие в городских шахматных турнирах. После публикации соцлужбы предложили мужчине жильё на выбор — в пансионате, доме престарелых и общежитии. Гуз отказался от предложения, так как объекты находятся далеко от шахматного клуба.