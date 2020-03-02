Депутат Константин Киселев закрылся дома на карантин после отпуска в Италии
Екатеринбургский депутат Константин Киселев остается дома на карантине из-за коронавируса. До этого он вернулся из отпуска в Италии. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Киселев заявил, что остается дома добровольно. В течение двух недель он не планирует выходить из дома. Причиной является вспышка коронавируса в Италии. Однако официальных распоряжений о карантине после пребывания в европейской стране нет.
Я отменяю все встречи, отказываюсь от посещения массовых мероприятий. На две недели точно. До 15 марта. Работаю дома. С руководством думы я это согласовал, написал он.
По словам Киселева, в городской думе его поддержали. Ранее председатель гордумы Игорь Володин предлагал отправить на карантин вице-мэра Екатерину Куземку, которая также вернулась из Италии. Она была там по рабочим вопросам. Кроме того, Володин предложил отправлять всех чиновников на карантин, кто возвращается из Италии.
Вспышка коронавируса была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Китае. По последним данным, количество зараженных приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778 человек. При этом, выздоровели более 36 тысяч человек. По данным ВОЗ за пределами Китая зарегистрировано более четырех тысяч случаев заражения, скончались 67 человек.