Депутат Константин Киселев закрылся дома на карантин после отпуска в Италии

Киселев заявил, что остается дома добровольно. В течение двух недель он не планирует выходить из дома. Причиной является вспышка коронавируса в Италии. Однако официальных распоряжений о карантине после пребывания в европейской стране нет.

Я отменяю все встречи, отказываюсь от посещения массовых мероприятий. На две недели точно. До 15 марта. Работаю дома. С руководством думы я это согласовал, написал он.

По словам Киселева, в городской думе его поддержали. Ранее председатель гордумы Игорь Володин предлагал отправить на карантин вице-мэра Екатерину Куземку, которая также вернулась из Италии. Она была там по рабочим вопросам. Кроме того, Володин предложил отправлять всех чиновников на карантин, кто возвращается из Италии.