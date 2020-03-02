Два жителя Екатеринбурга транслируют в прямой эфир издевательства на диспетчерами МЧС
Сегодня, 16:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге два пранкера в ночное время издеваются над диспетчерами скорой и МЧС, требуя, например, консультацию о геморрое. Свои действия хулиганы транслируют в прямой эфир, собирая сотни зрителей, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Кроме того, «шутники» по ночам звонят и обычным людям, чьи номера присылают зрители, и, разбудив их, также начинают оскорбляют. При этом пранкеры не боятся наказания и на угрозы обратиться в полицию отвечают, что «в этой жизни их уже ничего не пугает». Многие из комментаторов поддерживают действия хулиганов.
В полиции Екатеринбурга обещали предоставить комментарий на эту тему позднее.
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