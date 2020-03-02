Два жителя Екатеринбурга транслируют в прямой эфир издевательства на диспетчерами МЧС

Кроме того, «шутники» по ночам звонят и обычным людям, чьи номера присылают зрители, и, разбудив их, также начинают оскорбляют. При этом пранкеры не боятся наказания и на угрозы обратиться в полицию отвечают, что «в этой жизни их уже ничего не пугает». Многие из комментаторов поддерживают действия хулиганов.