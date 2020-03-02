Из хипстерского банка в круглосуточный VIP-сервис. Что такое Рокетбанк сегодня?

В интервью Lenta.ru Анастасия Ускова отметила, что на сегодняшний день Рокетбанк является единственной для России командой, создавшей банк своими руками: все программное обеспечение, АБС, мобильный и веб-банкинг написано банком самостоятельно с учетом специфики его клиентского сервиса. За счет этого нонсенса для отечественного рынка Рокет самостоятельно внедряет новые сервисы и опции, не теряя времени и денежных ресурсов. Вместе с тем в банке работает небольшой штат сотрудников: общий штат составляет чуть больше тысячи человек. Соответственно, 99% клиентских вопросов решаются оперативно на уровне техподдержки. К слову, Рокетбанк стал первым в России полностью онлайн-банком. В качестве примера Ускова привела оформление клиентам страховки путешественника. Люди часто вспоминают о страховке уже в аэропорту или по дороге туда, на ходу пишут в чат, а банк оформляет полис без каких-либо допдействий со стороны клиента.

Вместе с тем банк самостоятельно обучает сотрудников: команды по 10-15 человек для работы в поддержке, хотлайна, звонков, документооборота и доставки. Задачи автоматизированно распределяются по уровню компетенции операторов.

По словам Анастасии Усковой, банковские продукты порой намеренно усложняют, а Рокет старается делать понятные для всех продукты. Если клиентам предлагается копить деньги, они обеспечиваются умным депозитом и возможностью его кастомизировать, наблюдая за ростом сбережений.

Генеральный директор Рокетбанка акцентирует внимание на наличии в финансовом сервисе второго дна, которое не является элементом Рокета. Банк честно отражает: один процент или три процента кешбэка, все начисляется сразу, и сумма отображается в каждой транзакции.

В банке научились работать с разными категориями клиентов, в том числе с такими, которым сложно найти на рынке удобное банковское обслуживание. Это, например, слабовидящие и глухие люди. Банк сделал для таких клиентов ряд доработок в приложении: функции, позволяющие пользоваться озвучкой, вибрацией, и многое другое. Помимо этого, такие люди являются сотрудниками банка: двое ребят с инвалидностью были трудоустроены в поддержку. Вместе с тем банк подобрал человека с синдромом Аспергера для обучения в отдел разработки. Они прошли отбор и обучение на общих основаниях.