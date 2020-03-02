На Северном поселке в Нижнем Тагиле появится новая спортивная площадка
Сегодня, 18:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле на Северном поселке появится новая спортивная площадка в границах улиц Салтыкова-Щедрина, Котовского и Калинина. Об этом на встрече с представителями ТОС «Северный» рассказал глава города Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам мэра, строительство спортивного объекта будет реализовано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На новом стадионе смогут заниматься ученики школы № 13.
Также на встрече с представителями ТОСа Владислав Пинаев обсудил дальнейшее развитие поселка — завершение программы «Светлый город» и продолжение ремонта дорог по нацпроекту БКАД. Мэр отметил, что важнейшую роль в этом играет обратная связь между администрацией города и районами.
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