На Северном поселке в Нижнем Тагиле появится новая спортивная площадка

По словам мэра, строительство спортивного объекта будет реализовано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На новом стадионе смогут заниматься ученики школы № 13.

Также на встрече с представителями ТОСа Владислав Пинаев обсудил дальнейшее развитие поселка — завершение программы «Светлый город» и продолжение ремонта дорог по нацпроекту БКАД. Мэр отметил, что важнейшую роль в этом играет обратная связь между администрацией города и районами.