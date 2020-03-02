На Урале осудили машиниста его помощника за переезд лежащего на путях мужчины

Машинист автомотрисы Руслан Искандеров и его помощник Евгений Тыщук признаны виновными в совершении преступления по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Они осуждены на один год условно каждый.

Происшествие произошло 24 мая 2019 года. Искандеров и Тыщук, двигаясь по перегону между станциями Усть-Березовка и Сосьва Новая на 10-м пикете 95-го километра переехали лежащего на путях мужчину. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.