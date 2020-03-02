На Урале перед судом предстанет мужчина за нападение на продавца цветов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, обвиняемый вечером 11 ноября 2019 года в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый павильон цветов, где используя нож начал угрожать женщине-продавцу. Сначала он подошел к ней вплотную и приставил нож к горлу, а потом потребовал передать цветочную продукцию. Далее он переставил нож к животу, а второй рукой потянулся к цветам. Женщина оттолкнула от себя обвиняемого и выбежала из павильона. Мужчина похитил три букета цветов на общую сумму 2,1 тысячи рублей.

В ходе допроса он пояснил, что хотел подарить цветы понравившейся девушке, ее маме и дочке. Когда она не приняла цветы, то он оставил их в коридоре ее дома, где их нашли сотрудники полиции.