Россияне смогут пройти перепись населения через интернет на портале "Госуслуги"

Как рассказал глава Росстата Павел Малков, данное решение позволит заполнить переписной лист большему числу жителей страны. В ходе проведения опроса в 2019 году 52% россиян назвали предпочтительным способом прохождения переписи населения — портал «Госуслуг».

Перепись населения в России пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Главным новшеством является самостоятельное заполнение жителями электронного переписного листа.

Также граждане смогут воспользоваться услугами переписчиков Росстата. У каждого сотрудника будет при себе официальное удостоверение, которое можно попросить предъявить вместе с паспортом.Кроме того, за переписью можно будет обратиться на переписные участки или многофункциональные центры.