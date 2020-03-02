Россияне смогут пройти перепись населения через интернет на портале "Госуслуги"
Сегодня, 15:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С 1 по 25 октября 2020 года каждый житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг», сможет самостоятельно пройти перепись населения, выбрав соответствующую услугу, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Как рассказал глава Росстата Павел Малков, данное решение позволит заполнить переписной лист большему числу жителей страны. В ходе проведения опроса в 2019 году 52% россиян назвали предпочтительным способом прохождения переписи населения — портал «Госуслуг».
Перепись населения в России пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Главным новшеством является самостоятельное заполнение жителями электронного переписного листа.
Также граждане смогут воспользоваться услугами переписчиков Росстата. У каждого сотрудника будет при себе официальное удостоверение, которое можно попросить предъявить вместе с паспортом.Кроме того, за переписью можно будет обратиться на переписные участки или многофункциональные центры.
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