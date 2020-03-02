Свердловский суд арестовал Harley-Davidson у бизнесмена Константина Капчука
Сегодня, 20:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский арбитраж постановил лишить бизнесмена Константина Капчука мотоцикла Harley-Davidson, пишет znak.
По решению суда мотоцикл передадут финансовому управляющему, который занимается делом о банкротстве бизнесмена. Арестовать имущество Капчука потребовал Юникредит банк, у которого мотоцикл находился в залоге.
В конце 2019 года суд арестовал BMW X5 xDrive35d, принадлежавший Капчуку. Тогда в суд обратился Сбербанк.
В прошлом году брат депутата Сергея Капчука был объявлен банкротом. Инициатором банкротства Константина Капчука стало ООО «УК „Родина“». Капчук был директором УК.
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