Свердловский суд арестовал Harley-Davidson у бизнесмена Константина Капчука

По решению суда мотоцикл передадут финансовому управляющему, который занимается делом о банкротстве бизнесмена. Арестовать имущество Капчука потребовал Юникредит банк, у которого мотоцикл находился в залоге.

В конце 2019 года суд арестовал BMW X5 xDrive35d, принадлежавший Капчуку. Тогда в суд обратился Сбербанк.