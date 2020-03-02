В Нижнем Тагиле завершились поиски пропавшей 24-летней девушки

Жизни девушки ничего не угрожает. Все это время она находилась у друга. Она не хотела повышенного внимания со стороны родственников. Розыскное дело в полиции закрыли, отметив, что девушка взрослая.

Утром 17 февраля Жанна ушла из дома, оставив записку родителям с просьбой не искать ее. После того, как о ее пропаже рассказали в СМИ, девушка связалась с отцом и дежурной частью полиции. Она заявила, что с ней все в порядке. Оперативники вычислили номер телефона Жанны и связались с ней.