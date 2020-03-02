В уральском суде рассекретили ВИЧ-статус и тайну усыновления троих детей
В Тугулымском районном суде Свердловской области были рассекречены ВИЧ-статус и тайна усыновления троих несовершеннолетних, сообщает Ура.ру со ссылкой на маму детей Снежану.
По словам женщины, социальная защита одобрила единоразовую выплату в размере 495 тысяч рублей за усыновленного ребенка-инвалида. Данный статус присваивается детям, имеющим положительный ВИЧ-статус. Потом органы решили вернуть средства через суд, посчитав, что семья обогатилась неосновательно.
Снежана утверждает, что подав иск, органы опеки разгласили данные о ее детях. Три заседания проходили в открытом режиме, а последнее, четвертое, со свидетелем было закрыто. При этом ей хотят оставить 62 тысячи рублей выплаты, как за здорового ребенка, так как она не предоставила справку медико-социальной экспертизы — «розовую справку».
Решение суда женщина планирует обжаловать. Она рассказала, что его можно найти в открытом доступе. Поэтому дети, когда вырастут, смогут его найти и узнать, что они были усыновлены.
Помощник Тугулымского суда подтвердила, что судебные заседания проводились, но утверждает, что данных в открытом доступе нет.
Специалист службы опеки пояснил, что дети с ВИЧ приравниваются к инвалидам, но не являются таковыми. «Розовые» справки даются только некоторым детям. Большинство получает «белые справки». Для органов социальной защиты они имеют меньше значения при вынесении решения о выплатах.