В уральском суде рассекретили ВИЧ-статус и тайну усыновления троих детей

По словам женщины, социальная защита одобрила единоразовую выплату в размере 495 тысяч рублей за усыновленного ребенка-инвалида. Данный статус присваивается детям, имеющим положительный ВИЧ-статус. Потом органы решили вернуть средства через суд, посчитав, что семья обогатилась неосновательно.

Снежана утверждает, что подав иск, органы опеки разгласили данные о ее детях. Три заседания проходили в открытом режиме, а последнее, четвертое, со свидетелем было закрыто. При этом ей хотят оставить 62 тысячи рублей выплаты, как за здорового ребенка, так как она не предоставила справку медико-социальной экспертизы — «розовую справку».

Решение суда женщина планирует обжаловать. Она рассказала, что его можно найти в открытом доступе. Поэтому дети, когда вырастут, смогут его найти и узнать, что они были усыновлены.

Помощник Тугулымского суда подтвердила, что судебные заседания проводились, но утверждает, что данных в открытом доступе нет.