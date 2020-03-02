Владимир Путин подписал закон о введении звания «Город трудовой доблести»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России звания «Город трудовой доблести». Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной Войне.
Согласно документу, звание будет присваиваться по указу президента РФ накануне 1 мая. Кроме того, в городах будут устанавливаться стелы с изображением герба и текстом указа, а 9 мая и в День города будет запускаться праздничный салют. Финансирование при этом планируется осуществлять из областных и городских бюджетов, а также других источников.
Предложения о присвоении почетного звания разрешается вносить гражданам и общественным организациям в органы местного самоуправления. Последние будут их передавать областным властям, которые, в свою очередь, получат право обращаться с ходатайством к Президенту РФ или отклонить предложение.
Название города «Трудовой доблести» претендует Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Документы будут полностью подготовлены к середине марта. В дальнейшем список планируется расширить и добавить в него Серов и Невьянск.