Владимир Путин подписал закон о введении звания «Город трудовой доблести»

Звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной Войне.

Согласно документу, звание будет присваиваться по указу президента РФ накануне 1 мая. Кроме того, в городах будут устанавливаться стелы с изображением герба и текстом указа, а 9 мая и в День города будет запускаться праздничный салют. Финансирование при этом планируется осуществлять из областных и городских бюджетов, а также других источников.

Предложения о присвоении почетного звания разрешается вносить гражданам и общественным организациям в органы местного самоуправления. Последние будут их передавать областным властям, которые, в свою очередь, получат право обращаться с ходатайством к Президенту РФ или отклонить предложение.